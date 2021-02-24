大自然是個弱肉強食的世界，就連新誕生的生命也沒辦法逃離這殘酷法則。美國一名男子日前到肯亞的野生動物區旅遊，親眼目睹了令人不捨的場面，一隻小斑馬剛出生不久，羊膜還掛在身上，然而牠才學會站立沒有多久，一隻埋伏在旁的獅子卻突然竄出，往小斑馬的脖頸處狠咬。

根據《每日郵報》報導，美國男子麥肯納（Mckenna Wentworth）和父母一起到肯亞西南部進行一場野生動物之旅，當時他們看見一頭母斑馬正在生產的過程，「因為身體上的斑紋不斷移動，我們可以清晰地看見牠腹部收縮的樣子」，不久後一隻小斑馬被順利產出，媽媽也陪在一旁，等待牠學習站立。

從影片中可以看到，這隻小斑馬在一片草原上，背景還有一大群牛羚，但不知出於什麼原因，斑馬媽媽短暫地離開了孩子身邊，沒想到卻讓埋伏在旁的獅子有機可乘，就在小斑馬剛學會站立不到幾秒的時間，獅子就突然衝了出來，雖然牠試圖逃跑，但還是無法改變命運，獅子將利齒狠狠插進了牠的脖子中，小斑馬瞬間癱軟在獅子口中，奄奄一息。

目睹這場「獵食秀」的麥肯納相當震驚，他透露當時這隻獅子才剛交配完，「導遊告訴我們獅子在交配後通常不會狩獵，所以我們以為牠會默默離開」，然而等待了約半小時的時間，牠還是忍不住衝上前吃了小斑馬，「我完全了解食物鏈，也明白所有生物都必須生存，但獅子扭斷小斑馬脖子的做法實在太殘忍了」。

麥肯納還指出，斑馬媽媽事後再次回到原地，然而孩子早已成為獅子的大餐，察覺到一切的牠發出了類似哭號的聲音，讓他感到難過不已，「這個畫面將會被我一輩子銘記在心，這也是我遇過最令人心碎的事情」。