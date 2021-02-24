改過自新從此就真的能揮別錯誤的過去了嗎？一名男網友透露，過去年少輕狂，曾失控殺過人，3年前出獄後便決定重新做人，如今即將和女友步入禮堂，怎料當他和對方坦承過去的黑歷史時，卻換來無情的對待，讓他心痛莫名，悲訴「為什麼不給我一點機會呢？」

原PO日前在《Dcard》PO文透露，過去因為一時失控殺過人，但也因此受到司法制裁，3年前出獄後遇見了現在的女友，他也決定痛改前非好好做人，如今兩人論及婚嫁，秉持夫妻之間不能有所隱瞞的信念，他便將過去的一切全盤說出。

沒想到卻換來女友的一句「沒法接受」，甚至對他的態度有了180度的轉變，不僅將他封鎖，還刪掉兩人過去的甜密照，讓原PO痛心疾呼「我承認我做錯過，但就因為這樣把我這3年對她的好，當做不存在嗎？前幾個月買車，也是用她的名字買，我能付出的都付出了，為什麼不給我一點機會呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面倒直言「交往前怎麼不先說，感覺這樣有點浪費彼此時間耶」、「殺人不是一般的事情欸，可以不要這麼風輕雲淡嗎」、「誰知道你哪天會不會又一時失控殺人？女友反應正常」、「有重大刑事前科就不要浪費對方時間」、「沒犯法的都有求偶歧視了，殺人犯求偶困難有什麼好意外」。

也有人反問原PO，「就算她能接受，她親朋好友呢？這真的需要很大勇氣去克服」、「換位思考一下吧，如果你女友殺過人呢，你會怎麼想？」、「殺人這麼大的事拖到要結婚才講，只能說你很自私，是以為要結婚了女方就會不介意嗎？」、「坦白一切先說清楚才是讓人願意相信你的開始，不是她不給你機會，是一開始她就沒有機會選擇了，但你的機會可以留給下一次」。