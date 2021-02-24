又是一個事先沒打招呼、突然聯繫我的個案，再度給我帶來驚嚇！案主突然賴我：「我家狗過世了，可以幫我通嗎？」

「通」跟「溝通」，差一個字差很多，「通」應該是指通靈吧，我再次強調我不會通靈，並詢問他：「狗狗過世多久了呢？」

「兩個鐘頭前！」，我驚訝這時他不是應該忙著處理後事嗎？怎會第一個想到來做寵物溝通？當年我遇到貓兒子過世的當下，整個人慌亂無助到極點，我猜他此刻應該也是同樣的心情吧。

當我還在這樣想時，冷不防的就收到他傳來一張旁邊放著蓋上「往生被」狗狗的遺體照片，我感到相當錯愕，因為毫無心理準備。我只能反射性的速速把視線移開，因為我知道我被嚇到了！且是要收驚的那種！

我無意冒犯，純粹只因我這個麻瓜有點「過敏體質」，很容易被陌生的遺照煞到。以前去殯儀館祭拜親人時，就因為不小心眼角餘光去瞄到旁邊陌生人的遺照，才一秒鐘整個人就天旋地轉、非常不舒服。

這位案主對我這麼信任，沒有事先告知就直接傳給我，我想應該是思念過度吧！像這類毛孩剛走沒多久，就急著想跟牠溝通的案例的確也碰到不少，但就屬這個案主的時間最短、才離世兩個鐘頭，可見毛孩在他心中的地位。

但我會建議21天、也就是三七過後再做溝通，是比較不會打擾到毛孩的恰當時間。

以我的經驗為例，貓兒子往生的頭七內，我也曾像無頭蒼蠅一般找過寵物溝通師，就跟這位案主一樣，只想抓住一根浮木跟牠進行連結，怎樣都好，隻字片語也可以。當時溝通的答案就真的只有一句話：「你貓兒子此刻根本沒時間理你，他正忙著排隊投胎呢！」

後來我也逐漸了解「離世21天後再做寵物溝通」的理由，以搭飛機到彩虹國來比喻，過世的毛孩正展開一段新的旅程，前幾周正是牠打包行囊、辦手續、排隊準備登機最忙碌的時候，此時主人一直隔著出境玻璃淚眼婆娑的對牠揮手、叮嚀，牠得不時停下手邊進度回應你，結果反而造成牠旅程的延宕甚或走不開。

21天，是給毛孩一點時間去轉換環境，也是給主人整理自己情緒的最佳時間長度，三七後再來問毛孩：「你過得好不好？」這時牠差不多已經報到完畢，對新環境也有點熟悉了解了，也才能給出你想知道的答案。

我建議他先處理好後事吧，且最好不要選擇太遠的寵物靈骨塔園區，否則未來想祭拜都很遙遠，會又陷入另一種愧疚中。

很訝異他第二天就快速火化，不像我對待貓兒子執著的足足冰了14天我才終於願意放手。案主最後決定把狗狗的骨灰埋進自家的花盆裡，睹物思狗，讓思念有個出口，我覺得這樣處理也蠻好的，每個主人愛的方式不一樣，沒有遺憾最重要。

更讓我訝異的是，21天過了他再度賴我，我以為他要來做離世寵物溝通了，結果是跟我分享他又有一隻可愛的毛孩陪伴他了，算算他的狗狗離世到昨天約30天左右，嗯…那還有沒有要做舊離世溝通呢？他沒主動提、我也就沒再問。

用新歡來代替舊愛，也許對他是最好的療傷方式，只是速度快得也太驚人！