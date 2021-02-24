在台灣，醫師的社會地位崇高，加上薪資較一般上班族優渥，醫學系一直是不少資優生擠破頭的第一志願。不過日前就有網友不禁好奇，若是憑藉加分考上醫學系，最糟的情況會是什麼？貼文一出隨即掀起熱議，就有網友曝光背後悲傷下場。

原PO日前在PTT「八卦板」以「加分上醫學系最慘的事」為題，PO文指出，考上醫學系當上醫師後，其中一項好處就是「有數不清的年輕護理師在身邊」，但若是憑藉加分考上醫學系，最糟的情況又是如何，「是班上成績落後？延畢？還是國考沒通過？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言指出「國考」才是大魔王，「國考沒過最慘」、「當然是國考考不過啊」、「只有國考考不過，沒了」、「不會畢不了業啦，考國考才是重點」、「國考考不過啦，不能當醫生一切都枉然」、「畢業哪可能難，都會幫忙調分，解剖本來應該要當3分之1，最後調到當3個而已吧」。

不過也有人認為，「最慘的事 ，你居然有膽子選那個」、「國考很簡單啊，畢業才難，至少我以前醫學系的室友是這麼跟我說的」、「國考沒過可以考到爽，延畢有修業年限，而且延畢還考什麼國考」、「波波都考得過國考，除非比波波還笨」。

依據《醫師法》規定，持有香港、新加坡、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及歐洲等9大醫療先進地區的西醫、牙醫、中醫畢業生，無需參加教育部學歷甄試，就能直接進入第一階段國考，但自2004年起，東歐國家加入歐盟，使得教育部一併承認了波蘭等國家的醫學生學歷，吸引不少在台灣考不上醫學系的學生前往波蘭習醫，2008年至2009年就曾發生，波蘭醫學系畢業生返台進入醫院後，被共事醫師質疑臨床經驗不足，甚至踢爆未經實習就進醫院，引爆「波波爭議」。