已經8個月大的大貓熊寶寶「圓寶」體重突破19公斤，行動力也跟著突飛猛進，每次一到戶外活動場牠就會想方設法「爬高高」，華麗的出場方式讓現場粉絲驚呼連連；到了下班時間，圓寶也經常意猶未盡、不想回家，保育員只好使出「大絕招」請牠下樓，全身抹上泥巴的調皮「髒髒寶」讓保育員都感到無奈又好笑。

圓寶戶外爬高高，回家變成「髒髒寶」。(影片來源/YouTube/臺北市立動物園)

不少遊客都覺得保育員可以抱著毛茸茸的可愛圓寶，一定非常舒服且幸福，但事實上，抱著逼近20公斤，還會不斷扭動、掙扎的圓寶是非常吃力的苦差事！

媽媽圓圓對圓寶採取「佛系」管理方式。(圖/臺北市立動物園提供)

圓寶到戶外活動場最喜歡爬到樹梢最高處。(圖/臺北市立動物園提供)

活動力旺盛的圓寶在戶外活動場裡擁有自己獨特的「探索方法」，媽媽圓圓對孩子採取「佛系」管理方式，讓牠可以自由自在地探索玩耍，據保育員觀察發現，圓寶愛上了爬樹的感覺，每次一到戶外活動場，就會立刻排除萬難爬上樹梢高處。

圓寶每次都玩到不想回家，保育員就必須使出大絕招來請牠下樹。(圖/臺北市立動物園提供)

不過為了顧及動物們夜間的安全，保育員下班前一定要執行「請熊下樹」任務，但圓寶常常玩到不想回家，想讓牠下樹並不容易，因此保育員只能使出「大絕招」，第一代絕招是敲打樹幹製造聲響，第二代則是遮擋視線，讓圓寶可以自願向下移動，不過每次任務都需要花費很多的時間和體力，實在不簡單。

活動力旺盛的圓寶常常玩到全身都沾滿泥巴，被保育員笑說根本就是「髒髒寶」。(圖/臺北市立動物園提供)

回到室內後，保育員的任務還沒有完成，因為愛玩的圓寶總是把自己玩得髒兮兮的，全身都沾滿了泥巴，還會露出無辜的小表情，讓保育員又無奈又好笑，一邊說著：「這是時下流行的『髒髒寶』嗎？」，一邊默默拿出毛巾，先幫牠把手腳清理乾淨，再擦拭身體其他部位。