只要進入商店中很容易就可以找到巧克力產品，甚至有很多人都相當愛吃，但你有見過巧克力的原料嗎？美國一名網友日前分享製作「烤可可豆」的料理，很多人都是第一次看見它的真面目，密集排列又黏稠的樣子讓不少人大呼噁心，更直言：「不敢再吃了」。

根據《鏡報》報導，這名女子蘇菲亞（Sophia Rose）經常在Tiktok上分享料理食譜，日前她上傳一段「烤可可豆」的影片，一開始她先切開了可可豆莢，裡面藏有黏稠軟爛的白色豆子，她一邊掏出一邊解釋：「豆子外是甜甜的白膜」，接著將它們鋪平在容器上放置發酵5到8天，烤完之後再弄碎，就變成大家所熟知的巧克力碎片。

影片曝光之後，立刻引起網友熱議，截至目前為止，觀看次數已經突破300萬，但大部分的人都不是在討論食譜本身，反而是巧克力的原料「可可豆莢」成為眾人討論的焦點，有不少網友都表示自己是第一次看見它的真面目，密集排列且黏稠的模樣，讓大家都嚇壞了。

網友們也針對可可豆筴可怕的外貌做出評論，「我的天啊！這看起來就像是一隻巨大的幼蟲」、「我是唯一一個覺得像是外星生物的卵的人嗎？」、「這影片看得我很不舒服」、「謝謝，我再也不會吃巧克力了」、「我還沒有做好準備迎接第一個畫面…」、「我有心理創傷了，需要治療」。