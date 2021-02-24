馬來西亞登嘉樓州的多個油棕園，從去年年底開始有老虎出沒，在近4個月內，甚至多達35頭放養牛隻被咬死，導致當地民眾人心惶惶，而當地國家野生動物救援中心也進行圍捕，花了4個小時後，成功抓到一隻重達160公斤的猛虎。

棕油里有老虎 已被擒 由 Lim Ba Lim 發佈於 2021年2月22日 星期一

綜合當地媒體報導，從去年11月開始，登嘉樓州不少油棕園出現老虎的蹤跡，且平均每周都有3頭牛被吃掉，至今已有35頭放養牛喪命，當局調閱監視器發現，兇手就是一隻名為「拉紹的阿旺」(Awang Rasau)的雄性老虎，年約16歲左右，體重超過160公斤。

國家野生動物救援中心(NWRC)於周一(22日)採取行動，與登州國家公園、野生動物保護局的專家組成「獵虎」團隊，期間發現「拉紹的阿旺」的蹤跡後，並準備麻醉槍試圖將其迷暈，而牠發現後趕緊逃進森林裡，專家最終花了4小時，才擊中「拉紹的阿旺」後腿，成功擒獲牠。

專家進一步檢查，發現「拉紹的阿旺」的腹部及背部等多處有傷痕，推測可能是被非法捕獵者所傷，而由於牠的棲息地被嚴重破壞，且野生食物不夠，導致牠頻繁下山捕食牛隻，目前牠已被運至國家野生動物救援中心進行治療，目前尚未決定該如何處置牠。