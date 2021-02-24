不少北漂南漂學子離鄉背井到外地念書，難免讓父母擔心。但一名男大生近日就無奈表示，爸媽因為擔心他沒認真念書，在租屋處安裝了監視器，24小時緊盯他的一舉一動，無法掌握他的行蹤就會奪命連環call，猶如真實版的「楚門的世界」，讓他超崩潰。

毫無隱私的生活讓該名男大生快要崩潰。（圖翻攝自爆料公社）

一名男大生在「爆料公社」發文，表示他即將滿20歲，本身也沒有「受到監護宣告或患有精神相關疾病」，當初故意報考外縣市的大學就是為了能夠自由自在的生活。但是父母擔心他沒有專心在課業上，決定在他的租屋處安裝網路攝影機，方便隨時監控。由於他沒有負擔學費的經濟能力，只好無奈妥協。

只要無法掌握行蹤就會接到父母的奪命連環call。（圖翻攝自爆料公社）

男大生透露，被監控的第一天晚上因為感覺有人在看他睡覺，覺得很噁心，所以把監視器主機電源拔掉，沒有想隔天一早馬上接到奪命連環call質問，當天下午5點後沒有排課，決定到操場運動，結果被父母發現他非上課時間還沒回家，又再度瘋狂打電話給他，種種行徑讓他備感壓力，甚至連DIY的權利也沒有。

他朋友聽了之後都覺得這是很變態的控制手段，雖然自己也覺得不適當，但因為從小就習慣活在別人的安排之中，也沒有獨立的經濟能力，不知道該如何是好。也因為毫無隱私可言，讓他賭氣直呼，乾脆將監視器畫面免費在各大平台直播。

近日男大生又聽到父母表示要買好一點的監視器，讓他妹妹到外縣市念書的時候用，讓他超傻眼，覺得這樣真的過頭了，再加上正在打這些文字的時候，又看到攝影機的鏡頭默默轉向他，讓他忍不住嘆道「若是覺得這種方式讓你/妳覺得不舒服，覺得不恰當，謹記未來10年20年後，你們為人父母時，不要用自己不喜歡的方式對待子女！」

貼文曝光後也讓網友全都看傻眼，紛紛留言，「是被當寵物嗎？一點隱私也沒？」、「你要抗議到底呀！為了你妹妹...」、「原以為搬出去自由了，誰知道進了監獄」還有人建議，「覺得你要不要考慮找份打工，至少不用完全當伸手牌，多少還有可以跟爸媽反抗的底氣」。