不少人到新公司後任職後才能了解自己職位的真實狀況。一名女網友近日順利通過業務助理的面試，沒想到到公司報到之後才驚覺自己接下來需要應付2個人的工作量，讓她不禁動了想走人的念頭，文章貼出後也引起網友熱烈的討論。

一名女網友在論壇Dcard發文，表示自己日前到一間公司面試業務助理，主管當時也提到，會開職缺是因為最近業務量很大，原本的助理有點應付不了，才會多請一位助理。沒想到到公司報到後才發現，另一名助理姐姐只做到3月底。雖然對方為了安撫原PO補了一句「這個工作的工作量是有點大啦，但公司之後可能還會多徵一位助理」，但原PO還是不太相信。

原PO更透露，她這幾天觀察發現，該名助理姐姐是辦公室最常打電話的人，還要負責跑外勤、文書等工作，而且已經在公司待4年的她，就算動作又快又順暢，工作量還是大到她從來沒有準時下班過，一想到之後這些都要她獨力完成就很不安，也很害怕會出錯。

文章曝光後，有類似經驗的網友紛紛勸說，「快逃，我目前也是遇到這樣」、「良心建議趁早換工作，你就是來接這個屎坑的」、「絕對不會再找第二個助理，他如果覺得妳好像可以繼續撐、什麼都刻苦耐勞，公司絕對不會想花成本在第二個人力上」。但也有人認為，「我前兩份工作都是遇到帶我的人比我先離職，就看原PO你願不願意撐下來，或許這是訓練自己抗壓性及累積經驗的機會」。

此外，有過來人也分享自己的慘痛經驗，「我比你更嗨，我也是業助，入職一個月半業務就提離職，做到3月底。現在被強制送去駕訓班學開車、標案、報價、處理客訴，我已經不知道我是被騙進來的還是碰巧，至少駕訓班的錢公司付」。