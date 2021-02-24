狗對於人類忠心耿耿，也非常有靈性，似乎也看得懂主人的情緒，當發現飼主難過時，愛犬甚至會靠近並給予安慰。大陸福建一名網友拍下，日前有一隻16歲的老狗，疑似知道自己時日不多，為了不讓主人難過，牠竟選擇獨自離開，而與主人訣別時，牠依依不捨的回頭看主人，讓人看了非常不捨。

根據《萬象新聞》報導，廈門一名主人養了一隻土狗，如今已16歲，日前牠竟衝到門外，完全不理會主人的叫喊，只見牠當時停留在路上，時而往後看向主人，眼神裡充滿不捨，好像在與主人道別一樣，但當對方往前走想靠近牠時，土狗就會跟著向前走，似乎想保持距離，不讓主人追到牠。

而主人推測，土狗16歲已是高齡，牠可能知道自己時日不多，又擔心牠死後主人會難過，因此便決定離開，想偷跑到沒有人的地方獨自死去。而影片曝光後，讓不少人非常難過，表示「忠心耿耿看了一輩子家，到死都不願意讓主人為自己操心」。

還有人分享類似經歷「我家14年的老狗眼也白了，經常撞牆，後來就自己走了，估計也是時間到了，不過我們都很高興，壽終正寢，從來沒有束縛過牠，白天讓牠出去浪，晚上回來吃飯睡覺，全村最快樂的狗」、「我老家的貓也是，養了十幾年後突然就消失不見了」、「鄰居親戚朋友養過的所有土狗，臨死前都是前一夜偷偷離開，默默離世在某個小角落」。