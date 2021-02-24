童話故事《綠野仙蹤》的主角桃樂絲被龍捲風吹到奧茲王國，而現實生活中，居竟然有一隻小狗也經歷這樣一段奇幻旅程！美國近日天災不斷，一名女子飼養多年的愛犬就不幸被龍捲風捲走，沒想到幾個小時後愛犬竟然自行回家，讓她又驚又喜。

A small dog survived a Wizard of Oz-esque ordeal in North Carolina on Monday, when it was swept away in a tornado only... 由 Global News 發佈於 2021年2月19日 星期五

綜合外媒報導，美國近日受到暴風雪連日襲擊，導致逾73％土地面積慘變冰雪世界，北卡羅來納州雖然沒有下雪，卻颳起強勁龍捲風，造成至少3死10傷，以及多處房屋毀損。

當地一名女子布列塔尼（Brittany Memory）在事發當時和她的約克夏犬佩妮（Penny）一起躺在床上，聽到屋外聲音傳來巨響，等她意識到是龍捲風的時候，只來得及抱起兒子躲進衣櫃，下秒佩妮就連同床單一併被吹出屋外。

布列塔尼向媒體表示，她完全沒有任何時間反應，再晚一秒鐘，她和兒子都有可能被捲走，她也悲傷的認為，約克夏犬體型太小，應該已經凶多吉少，但仍抱持一絲希望，在網路上發文協尋。神奇的是，幾個小時後屋外突然傳來騷動，她開門一看竟是佩妮自己回來了，讓布列塔尼當場感動淚崩。事後布列塔尼帶佩妮去獸醫院檢查，所幸只有被一小塊玻璃割傷，其他沒有什麼大礙。