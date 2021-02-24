雪地裡驚見藍色流浪狗群，難道是有新物種？俄羅斯莫斯科有一名駕駛，日前行經捷爾任斯克市時，被數隻流浪狗擋住去路，但詭異的是，牠們的皮毛竟然都是藍色的，讓他驚覺不對勁，在網路上好奇發文，而當地媒體進一步調查，發現藍狗的出現，恐與6年前一間廢棄化學工廠有關。

Meanwhile in russia we have "blue dogs" bug pic.twitter.com/BSG7ZXrl65 — Polito-Huito (@russopolit) February 12, 2021

根據《每日郵報》報導，駕駛＠russopolit在2月開車經過捷爾任斯克(Dzerzhinsk)市，期間被7隻流浪狗擋住，但這些狗的毛色竟呈現詭異的藍色，而且深淺程度都不同，讓駕駛驚呼不已，隨後將照片上傳至推特，在網路上引發討論，甚至還有人覺得有趣。

隨後當地媒體也介入調查，指捷爾任斯克是世上污染最嚴重的地區之一，從冷戰期間到結束這段時間，該處傾倒近30萬噸化學廢物，而在該城市的不同地區，相繼發現粉紅色和藍色的狗，提到此次發現的7隻藍色流浪狗，經常出沒於一間6年前廢棄的Dzerzhinskoye Orgsteklo工廠附近。

而這一間工廠過去主要生產有機玻璃和氫氰酸，儘管已關閉6年，但建築物裡仍殘留少許硫酸銅，狗隨後打翻並直接接觸化學物質，導致牠們意外被染色。當地獸醫師卡雷爾金(Dmitry Karelkin)表示，「儘管流浪狗的身上並未出現刺激性的化學灼傷跡象，但牠們仍處於危險當中」。

目前7隻流浪狗已被送至動物收容所照顧，下諾夫哥羅德羅巴切夫斯基國立大學(State University of Nizhny Novgorod)與國家獸醫監視委員會表示，未來20天將對狗進行密切監視，並對牠們的血液和排泄物進行分析，了解這些化學物質是否會對牠們造成健康危害。