美國有一名飼主養了一隻捲尾猴，日前小猴子發現主人正在剝豆莢，乖巧的牠也想幫忙，因此就守在一旁，幫忙將豆莢掰成兩段，不過由於牠的力氣比較小，因此出力時都非常吃力，期間臉甚至因此皺成一團，認真的模樣讓人直呼太萌，影片更是累積910萬觀看次數。

黑帽捲尾猴(Tufted capuchin)「蓋特林(Gaitlyn Rae)」8週大時，由於身旁沒有母猴照顧牠，且生活環境不佳，因此美國北卡羅來納州一戶人家便決定收編牠，如今蓋特林已7歲大，被照顧得非常健康，主人還為牠創抖音帳戶，擁有760萬粉絲。

日前蓋特林發現主人在剝豆莢，想幫忙的牠便待在旁邊，等對方剝去豆莢蒂頭，並將其放進小盆子裡後，蓋特林便會拿起豆莢折成兩半，不過由於蓋特林的力氣太小，導致牠使力要特別用力，蓋特林臉頓時會皺在一起，看起來非常的認真，而且動作也非常俐落，看似並非第一次幫忙做家務。

不少網友笑翻表示「遇到難折的豆子，牠的臉還會用力一下」、「用力時還會結屎面」、「原來是料理猴王啊！」、「最佳小幫手」。而主人也經常在抖音分享蓋特林的日常，有時牠會與家中的狗一起玩，看到剛洗完的衣服，還會拿起來套住自己的頭搗蛋，模樣就像是小孩子一樣。