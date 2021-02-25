澳洲一隻綿羊「離家出走」長達5年的時間，時隔許久沒有修剪羊毛，讓牠整個身體看起來就像是一顆「大毛球」，也因為羊毛太過厚重，導致牠幾乎沒辦法行走，視線也完全被遮擋住，所幸本月初被民眾發現，在志工的幫助下成功脫去超過35公斤的「毛皮大衣」，變回原本清爽可愛的模樣。

巴拉克需要志工協助才有辦法從拖車上走下。(影片來源/YouTube/Reuters)

根據《路透社》報導，這隻綿羊巴拉克（Baarack）是在維多利亞州蘭斯菲爾德（Lancefield）附近被發現，目前已經被送到艾德加慈善庇護農場（Edgar's Mission Farm Sanctuary），並在這裡安頓下來。

厚重的羊毛不僅重量驚人，還遮擋住牠的眼睛，讓巴拉克幾乎看不見。(圖/路透)

從影片中可以看到，落跑多年的巴拉克身上已經長滿厚實的羊毛，上面佈滿了細枝和寄生蟲，沉重的「皮毛大衣」讓牠幾乎無法自行走路，需要依靠志工們的幫助才能順利走下拖車；此外，牠眼睛的部分也被雜亂的羊毛所覆蓋，遮擋住全部的視線。

剪完羊毛的巴拉克變回原本清爽可愛的樣貌，被安置在庇護農場中。(圖/路透)

庇護農場的營運與通訊經理貝倫德（Kyle Behrend）指出，綿羊至少一年就必須修剪一次羊毛，「否則就會跟巴拉克一樣，長個不停」，志工花費了一個小時才終於將牠身上所有的羊毛給剃下，總重量竟達35.4公斤，相當於一隻成年袋鼠一半的重量。

巴拉克在森林岩石上走跳多年，羊蹄狀況非常良好，但卻有體重不足的健康問題。(圖/路透)

根據巴拉克的情況，貝倫德認為牠過去應該是有主人的綿羊，只不過耳標很可能被牠臉上糾結的羊毛給扯掉了，志工也推測牠至少已經5年沒有剃過毛，而且在森林裡「走跳」這麼多年，雖然巴拉克的羊蹄狀況非常良好，但健康卻不太理想，體重也不足，對於巴拉克還能幸運存活下來，大家都感到非常不可置信。