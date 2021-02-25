近年來韓流席捲全台，無論是韓劇、美妝、穿搭、流行時尚，甚至是KPOP都逐漸成了主流，對此就有網友不禁好奇「南韓是如何從三流國家變強國？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出關鍵，直言「台灣輸慘了！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，南韓曾經是赤貧國家，也像台灣一樣曾被軍事獨裁強人統治，且語言也不夠全球化，周邊強國環繞，沒想到幾十年後風水輪流轉，無論是韓食、汽車、韓流文化早已狠甩其餘亞洲國家。

讓他不禁好奇，先天條件不良的南韓，一開始經濟也遠遜於台灣，論輩分，歐美、大陸、日本甚至早期的泰國、印度、菲律賓、墨西哥、巴西等，都比它猛太多，「為什麼只有南韓強得最有感，什麼都有發展起來？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「應該研究台灣為何沒有在最有機會的時候爬起來」、「20年前那時候韓國演藝圈還要來抱台灣大腿說」、「2000年左右，全世界都以為南韓要破產，結果轉型成功，由韓劇帶動觀光，產業集中由三星操盤」、「從金融風暴的破產邊緣開始崛起，超勵志」、「國家及產業發展，他們真的很威」。

不過也有人點破關鍵，直言「團結」是南韓富強的最大主因，「民族意識、團結」、「很愛國，向心力十足」、「他們很團結 ，對政客（歷任總統）很嚴苛，反觀台灣，被政客分化操弄，愚民」、「台灣本來不輸南韓，後來輸在內鬥」、「南韓不管什麼產業都團結，台灣不管什麼產業都單打獨鬥」、「團結吧，人民還可以拿出自己的私房錢救國家通過危機」。