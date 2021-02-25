出軌一直都是婚姻家庭中亙古不變的難題，在封建保守的古代更是把貞操看得比黃金還重要，尤其是女子出軌更是罪無可赦，等同讓整個家族蒙羞。因此，古代處罰女子出軌的手段十分駭人聽聞，不少女子被抓到後，寧死不願受刑。

首先是「幽閉術」，據《碣石剩談》中記載，此刑罰是利用木槌重擊女子胸腹，「致其一物墜而掩閉，使其人永廢矣」，其中所說的器官墜落應是子宮。後來有清朝醫生研究，得出了獨特見解，他指出，女性陰道深處有塊小骨叫「羞秘骨」，施壓重力可使其墜落，閘封陰道，此後便無法性交。

其次是「縫陰術」，又稱「鎖陰術」，顧名思義就是用針線將女子的外陰縫起來，不過此類刑罰因為太過下流，官場上不用，只流傳民間。大陸安徽毫州甚至有座名為「縫陰樓」的古建築。

第三種是「騎木驢」，有別上述兩種是對出軌女子身體上的處罰，騎木驢則會讓人性命難保。受刑人會被剝光衣服捆綁在類似馬鞍的刑具上，鞍上擺放一根直立的木笋插入女子的陰道直到子宮，當推動木驢時，下面的器械會連動木笋，在陰戶中不斷前後左右攪動，搗爛子宮和內臟。

第四種是「挖陰術」，顧名思義就是挖去生殖器，但古代醫學條件落後，受刑人多數會血流不止，死於非命。

還有一種叫做「椓竅法」，「椓」是指拴牲畜的木撅子， 「竅」則是指女性下體，意思就是用木撅摧殘女性，其狠毒程度可想而知。