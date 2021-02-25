有不少外國人喜歡在身上刺上中文字，但如果沒有搞懂背後的意思，很可能就會鬧出笑話。泰國一名女子聽取台灣男友的建議，在胸下紋了3個中文字的刺青，不過台灣網友看見完成品的照片後卻都傻了，忍不住笑噴詢問：「張家駿是誰？」。

不少網友都開玩笑地表示應該要刺「龍家俊（電影《與龍共舞》）」才對。(圖/擷自爆廢公社二館)

一名網友在「爆廢公社二館」中分享了一張照片，透露自己有一名泰國朋友在台灣當刺青師，前陣子他在臉書上就看見了一個奇怪的刺青作品，一名泰國女子在胸下的位置紋上了「張家駿」3個中文字，讓PO主覺得非常困惑，所以去詢問刺青師對方為什麼要刺「中文名字」。

沒想到刺青師聽完後卻超級傻眼，直言自己根本不知道這3個字是中文姓名，後來才知道原來是這名泰國女子被台灣男友欺騙，在沒有告知中文字背後意思的情況下就刺上去了，悲慘的遭遇讓PO主哭笑不得，忍不住笑說：「話說，張家駿你是誰？」。

貼文一出，網友們也都覺得相當逗趣，開玩笑地留言：「真過份！好歹也要刺個金城武吧」、「起碼來個華康少女體吧…」、「名字就算了，為什麼還要用細明體咧」、「交男友第一個條件，叫張家駿」、「但是認真說，刺的很工整，線條也好看」；還有不少人笑說，為何不刺電影《與龍共舞》中的「龍家俊」，PO主對此也回應：「泰國人不知道龍家俊是誰！」。