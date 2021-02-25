頭蝨寄生在人類頭髮之中，透過嘴上的細齒吸食血液，讓人奇癢無比。日前網路上瘋傳一段影片，只見梳子一刷過女童的頭髮，竟然梳出一整排蟲卵，甚至還有孵化後的成蟲不斷失控蠕動，驚悚畫面吸引逾500萬觀看次數，讓人看了頭皮發麻。

澳洲一名專門治療頭蝨的專家雪莉（Sherri Richardson），經常在網路上分享幫患者治療的影片，以及預防感染頭蝨的方法，她13日PO出有史以來最糟糕的頭蝨案例，畫面中可見，患有嚴重頭蝨的女童留著一頭棕色長髮，工作人員先是在她的長髮上噴灑了5下藥劑，接著使用梳子往下一梳，沒想到竟梳出上萬隻頭蝨，甚至還不斷失控的蠕動著。

雪莉表示，根據梳子上的頭蝨判斷，有些才剛破卵而出，有些則已經成蟲，可明顯看出頭蝨的不同成長階段，推測女童感染頭蝨的時間約8周，頭髮內恐藏成千上萬隻頭蝨，所幸經過一周的治療後，情況已大幅改善。

影片曝光後吸引逾500萬人次觀看，不少網友看了崩潰直呼「太噁了！看到忍不住發抖」、「雖然昨天才洗過頭，但我現在要立刻再洗一次」、「要是我，會選擇直接將孩子放生」、「我會直接剃光頭」、「這不是頭髮，根本就是動物園」。

頭蝨可分蟲卵、若蟲、成蟲三階段，常寄生在人體頭、頸的毛髮中，在頭皮、髮根、耳後、頸背的毛髮都可觀察到頭蝨的蟲卵。喜歡溫暖環境的頭蝨，不會飛也不會跳，只會爬行，且以吸血為食，並不會傳播疾病。常見的症狀為頭皮發癢，有時會造成過敏、睡不安穩、失眠、抓傷頭皮等情形，也可能因抓傷引起疼痛，甚至導致細菌感染。