日文中存在大量漢字，雖然寫法一樣或相似，但背後卻有著非常不同的意思！一名日本網友日前到超市購物，沒想到竟在蔬果區中看見一個詭異商品「青森產人肉」，恐怖的名字引起熱烈討論，讓不少台灣人都被嚇壞了！

這名網友「@hatolier_camera」日前前往超市購物，然而卻在蔬果區的冰櫃裡發現一個詭異商品，只見標示牌上用漢字寫著「青森產人肉」，推主看到後也有些傻眼，開玩笑地表示：「找了好久都沒有店在賣，這裡有真是得救了，肚子都餓了」。

不過仔細查看照片就可以知道，這個「人肉」其實就是「大蒜」，只是大蒜的日文讀音（ニンニク）也可以寫作漢字的人肉，才會出現這種恐怖又好笑的狀況，不少日本網友看到推文後也都覺得很有趣，開玩笑地留言：「有傳聞說青森縣縣民消失，該不會是因為這樣吧？」、「是用青森縣縣民產的嗎？」、「吸血鬼誤會大蒜是『人肉』就會很開心吃了它，絕佳的消滅戰術」、「愛媛縣的『人肉』才是我吃過最好吃的」。

而這則推文也被台灣網友轉傳到臉書社團「日台交流広場」中，讓許多人都看傻了眼，紛紛驚呼可怕：「不知道人肉鹹不鹹」、「發音是沒錯啦，但是用漢字表示實在很驚悚」、「真不知道店家是不是故意引起顧客興趣的？」、「青森縣的文化真特殊」。

其實除了大蒜以外，一般人看到「人参」都會認為應該是「高麗人蔘」，但事實上這在日文漢字中是「胡蘿蔔」的意思；另外「金玉滿堂」中的「金玉」二字也千萬別亂用，因為在日文解釋中是「睪丸」的俗稱。