罕見的雌雄同體北美紅雀近日在美國賓州現身，完美對稱的鮮紅色和淡棕色羽毛相當精緻漂亮，讓拍攝到這難得一見畫面的鳥類學家非常興奮，直呼這是一生一次、百萬分之一的機會。

根據《BBC》報導，69歲的退休鳥類學家希爾（Jamie Hill）透露，有一名好友告訴他，自己在沃倫縣（Warren County）的餵鳥器上看到一隻不尋常的北美紅雀（Northern Cardinal）；起初希爾還以為小鳥只是患有白變症（Leucism），與白化症缺乏黑色素不同，這種病症主要是因為基因突變導致生物的體毛、羽毛或皮膚呈現白色。

不過在看完手機照片後，他開始懷疑這隻小鳥可能是「雌雄同體」，也就意味著牠擁有雄性和雌性的生殖器官，可以同時產生精子和卵子，因此希爾決定帶著相機到訪朋友家，並親自拍下照片，「拍完照後5個小時，我的心臟一直蹦蹦跳，直到回到家能處理照片為止」。

希爾透露，他尋找絕種的「象牙喙啄木鳥（Ivory-billed Woodpecker）」已經長達20年，「但拍攝到最常見的後院鳥類的罕見版，『雌雄同體的北美紅雀』，簡直就和找到啄木鳥一樣讓我興奮」。

西伊利諾大學（Western Illinois University）的皮爾教授（Brian Peer）指出，雌雄同體的現象是細胞分裂過程中發生的錯誤導致，所以相當罕見，而且在某些物種中可能都還未被發現。而北美紅雀不同性別的毛色有非常明顯的差異，雄性為紅色羽毛、雌性為淡棕色羽毛，因此可以更輕易地被發現。

另外，根據《國家地理雜誌》過去的報導，2019年曾有一對夫妻也在相同的地點發現了一隻雌雄同體的北美紅雀，希爾推測，這次他和朋友發現的應該就是同一隻。