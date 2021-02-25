地下室竟躲了猛獸！美國田納西州有一名屋主，日前修理自家煤氣管道時，意外在地下室發現4隻冬眠中的猛獸，包含一隻母熊還有3隻幼崽，隨即他趕緊聯繫田納西野生動物資源局，而專家們經過檢查後，擔心煤氣若外洩，恐會造成危險，最終將牠們安置於臨時搭建的住所。

綜合外媒報導，房主當時欲維修煤氣的管道，因此便打開地下室的地板，豈料在底下發現一隻成年母熊，及3隻小熊正在冬眠，屋主當場看傻，隨即聯繫田納西野生動物資源局(TWRA)，而人員塞克斯頓(David Sexton)趕到現場，進行觀察後表示，目前此冬眠空間太小，並不適合牠們居住。

ABR Update-February 18, 2021 We keep learning.👨‍🎓👩‍🎓🐻 Current weather: 41F (5C) Cloudy☁️ Over the past 25 years, we’ve... 由 Appalachian Bear Rescue 發佈於 2021年2月18日 星期四

塞克斯頓更提到，假若發生煤氣洩漏的情況，熊媽媽及幼崽就會受到傷害，之後與相關專家進行討論後，制定救援方案，在獲得房主的同意後，於住家附近為熊一家搭建臨時住所，所幸熊媽媽並未出現排斥反應，很快就接受這個新家並住了進去，而3隻幼崽則被送往田納西大學獸醫學院進行診療。

ABR Update-February 16, 2021-Jasmine, Jeannie, and Magic Bear 🐻🐻🐻 Current weather: 21F(-6C) Cloudy☁️ Jasmine, Jeannie,... 由 Appalachian Bear Rescue 發佈於 2021年2月16日 星期二

經過檢查後，發現幼崽們皆為雌性，年齡約3周大左右，且健康狀況良好，分別被命名為Jasmine、Jeannie及Magic Bear，目前3隻幼崽被送回熊媽媽身邊，而救援人員透露，等到春天來臨，熊媽媽就會帶著寶寶們回到大自然，因此民眾不需要擔心。