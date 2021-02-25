據說還沒滿8歲的孩童因為靈魂和肉身還沒有完美結合，所以容易和靈體產生共鳴。美國一名父親日前就透過寶寶監視器看到女兒遭到某種神秘力量拖至床底下，所幸女兒沒有任何大礙。他事後將影片上傳到網路上，詭異畫面也引起網友論戰。

綜合外媒報導，美國一名6寶爸狄恩（Josh Dean）本周在影音平台「Tik Tok」上傳一段影片，表示他發現女兒艾瑪（Emma）房間的監視器在21日拍到一段詭異畫面。可以看到尚在學步期的小艾瑪原本躺在床上隨著卡通音樂搖擺，卻似乎被床底的什麼東西吸引，趴在地上往裡頭窺視。

詭異的是，當艾瑪往床底下看時，身體卻突然緩緩朝床底下移動，像是被什麼人拉進床去一樣，艾瑪當下也驚恐得不停哭喊「媽媽！」求救。狄恩看完全身發毛，忍不住害怕直呼「我女兒被拖進床底下，我老婆覺得是艾瑪自己爬進去的，但明明就是有什麼東西拉住她！」

影片曝光後引起2派網友論戰，有人認為這就是名副其實的超自然現象，「小孩不可能一邊哭著找媽媽，一面往床底爬行」、「她超明顯就是被她看到的東西拉進去的，如果是我我會帶著我的孩子離開」、「你必須立刻搬家！」、「老兄去教堂跑一趟吧！」

但也有人認為艾瑪是為了找玩具才爬進床底，尖叫則是因為被床底卡住，「小孩被卡住出不來，所以才開始尖叫吧，這是常識好嗎」、「想太多，她自己爬進去的吧」。但不論到底真相是什麼，最重要的是艾瑪沒有受到任何傷害，狄恩透露，艾瑪整晚都和他還有妻子睡在一起，沒有發生什麼其他狀況，他也會持續觀察後續狀況，確保艾瑪無虞。