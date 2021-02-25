一名愛貓的女網友提到，2年前發現一隻右腳癱瘓的流浪貓，隨即便帶牠至醫院治療，豈料由於貓過於虛弱無法開刀，事隔6天就離世，女網友在浪浪過世前曾說「我希望看到你可以走、可以跑、可以跳」，豈料牠離開當天，女網友就聽到詭異的碰撞聲，近日她向寵物溝通師詢問此事，才得知當天的真相。

一名女網友在《靈異公社》提到，2018年7月在自家樓下，發現一隻右腳癱瘓的流浪貓，當時試圖去摸牠，貓甚至還會兇人，由於看牠傷勢嚴重，因此女網友便拿出籠子，對貓說「我們帶你去看醫生，你不要怕」，沒想到原本怕人的浪貓，竟自己慢慢爬進籠子。

經過獸醫師檢查後，發現流浪貓不只腳癱瘓，肚子甚至破了2個大洞，但由於牠的身體過於虛弱，因此動手術的死亡機率極高，必須等牠將精神養好，女網友非常難過，抱著貓邊哭邊說「我希望看到你可以走、可以跑、可以跳，可是你如果太累了就睡吧，我當你的媽媽」。

事隔6天後，流浪貓就過世了，而就在離世當天，女網友難過地坐在床邊哭，她飼養的兩隻貓則陪伴在左右，詭異的是，她卻突然聽到背後傳來「咚」的一聲，而且床還有震動感，感覺像是貓在跳的感覺，與此同時，她養的兩隻貓瞬間炸毛，「跑到我背後不斷來回走動巡視，代表不只我聽到這個聲音」。

女網友提到，她養的貓平常並不會炸毛，只有遇到不認識的貓，才會出現這種反應，「我一直覺得，是癱瘓貓特地來告訴我，『他可以跑，可以跳上床了，叫我不要擔心』」，儘管過去2年了，女網友仍非常掛心，於是便與愛貓做寵物溝通。

而在寵物溝通師的告知下，女網友才知道，癱瘓貓去世當天，就是牠跳到上床，並製造出聲音的，「而且他一直跟著我到現在，因為他很感謝我在最後的時候 給他溫暖」，如今女網友才終於釋懷，也持續在救援流浪貓。不少網友感動地說「好溫暖！動物其實都懂有靈性」、「你救他的6天，一定是他貓生中最幸福的6天」。