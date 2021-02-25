俗話說「人若衰，種匏仔生菜瓜」（閩南語），印度一名男子本周和村民一起圍觀看鬥雞比賽，過程中，正在戰鬥的公雞突然失控撞向該名男子，綁在雞身上的刀片就這樣直接插進他的大腿，讓該名男子當場大噴血，雖然緊急送醫治療，還是不幸在抵達醫院前身亡。

據印度媒體《Time Snow News》報導，22日晚間在印度特崙甘納邦某村莊發生一起離奇案件，當地一名男子薩蒂什（Thanugulla Satish）和其他村民躲在寺廟後面圍觀一場違法的鬥雞比賽。戰況正激烈的時候，其中一隻公雞突然跳起來，並撞在薩蒂什身上，公雞身上綁了一把長達3英吋（約8公分）的刀片也就這樣直接刺進薩蒂什的大腿內側，且刀片還不偏不倚傷及腿部動脈，讓他當場血流不止。

雖然旁人馬上通報救護車到現場救援，但薩蒂什還是在抵達醫院前，因為失血過多沒有了心跳呼吸，被醫護人員當場宣判死亡。警方事後向媒體透露，事發當時場面混亂，所以沒有辦法逮捕舉辦比賽的主腦，他們也直言，這起意外最該負責的人就是所有參與鬥雞比賽的人員，此案件目前也仍在偵辦當中。