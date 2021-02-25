宋朝最有名的忠臣「岳飛」遭奸臣秦檜陷害，導致他被冠上莫須有的罪名，被宋高宗下令殺害，而小獄卒隗順得知岳飛遇害後，便將其屍體偷出來，並埋葬於九曲叢祠，直到岳飛被平反後，他的遺骸又被移至杭州岳王廟安葬，但此處究竟有沒埋岳飛，後世眾說紛紜，1966年才挖出關鍵證據。

宋朝最有名的忠臣「岳飛」，為國家賣命殺敵，豈料欲將失地收復時，卻被秦檜所害，導致他背上謀反罪名，慘在大理寺被殺害。根據《梨視頻》報導，岳廟研究會副會長兼副書長丁云川表示，如今的風波亭是紀念岳飛所建，並非岳飛橫死的風波亭。

而岳飛遇害以後，小獄卒隗順將其屍體背至九曲叢祠安葬，並在墓旁種了2顆桔子樹，以便日後尋找，而隗順在過世前，也將這個秘密告訴自己的兒子，直到宋孝宗趙昚即位，下旨找回岳飛的遺骸，並幫他洗刷冤屈，並安葬於西湖畔棲霞嶺下，如今則稱為「岳王墓」。

不過岳飛屍體是否有真的改埋至「岳王墓」裡，後世對此眾說紛紜，而丁云川則表示，岳飛墓在1966年遭到毀壞，後來進行重修，而在挖掘的過程中，意外發現宋朝的遺物，「這就說明，岳飛在南宋時，就被埋葬在這個地方，如今已有8百多年的歷史，現在這個地方，是岳飛的真墓」。