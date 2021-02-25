封建社會中最重要的就是階級，只要得罪君王一不小心就會丟掉小命！西漢時期一名丞相張蒼因為犯罪被判處死刑，沒想到行刑前因為露出身上雪白的肌膚，竟成功逃過死劫，還成為古代最長壽的丞相之一。

張蒼年輕時成為知名思想家荀子的弟子，李斯、韓非子等人都是他的門師兄弟，後來張蒼成為秦朝的御史，專門負責管理圖籍文書。但因犯罪打算跑路回到故鄉陽武，抵達陽武後又剛好遇到劉邦的軍隊經過，便下定決心投靠劉邦。

一開始張蒼沒有受到重用，在劉邦攻打南陽的時候還因違反軍令，被直接判處死刑。當張蒼準備用刑時，他緩緩地將身上的衣物脫下，趴在刑具上認命地等著被砍頭。負責監察行刑過程的王陵是劉邦身邊的親信，他看到張蒼雪白如凝脂的肌膚，以及俊美的長相，覺得這樣的人才殺了似乎有點可惜，於是暫停行刑，並親自向劉邦求情，成功讓張蒼保住一命。

此後張蒼也將王陵視為救命恩人，即使之後位居高位，成為劉邦的愛將，還是對王陵態度恭恭敬敬。張蒼除了這一段逃過死刑的神奇經歷之外，還以長壽聞名，且據說是秘方就是每天飲用妻妾的母乳來養生，享年104歲，對古人來說已經是非常長壽的年紀了。