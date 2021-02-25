狗成長的速度，可是人類好幾倍，一轉眼的時間，狗可能都比小孩子還高。日本有一名狗主人，日前養了一隻雪橇犬，由於牠當時還小，因此與主人的女兒站在一起時，身高幾乎沒差多少，豈料4個月後，牠竟旋風式長大，如今甚至比小主人高出一顆頭。

左 せなさん4ヶ月

右 せなさん8ヶ月

のあさんの身長軽々越しました😂

にしても良い写真😳 pic.twitter.com/B9ObN1nsEB — ゆーさん (@yu_vell30) February 23, 2021

推特用戶@yu_vell30養了一隻西伯利亞雪橇犬(Siberian husky)，並取名為「Senasan(せなさん)」，與他的女兒感情非常好，時時刻刻都玩在一起，當時牠僅4個月大，體型也還很小隻，與女兒站在一起看向窗外時，身高幾乎差不多，從背影來看，他們宛如同齡的夥伴。

沒想到事隔4個月後，Senasan竟然暴風式抽高，不只體型變大隻，就連眼神也變得更有自信，日前牠又與小主人跑到窗邊看風景，豈料牠已明顯比對方還高，甚至可以將小主人抱在懷裡，還高出一顆半的頭，直接晉升為小主人的哥哥。

而4個月的對比照曝光後，po文獲得16萬人按讚，不少人表示「雪橇犬好像變成保姆了」、「Senasan的站姿好像男朋友啊！」、「妹妹變成小鳥依狗，他們實在是太可愛了」、「明明說好一起長大，二哈怎麼自己先偷跑啊」、「感覺他們好像兄弟姊妹」。