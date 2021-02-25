含著金湯匙出生的皇帝女兒雖然有著崇高地位，享盡百姓無法體會的榮華富貴，但是許多人從出生那刻起就已經被安排好人生，想嫁給誰都不能自己做主。清朝時，許多公主擔心自己會嫁給一個品行不端正或是生理有缺陷的駙馬爺，於是開始出現幫忙「試婚」的婢女，避免讓公主踩雷。

清朝的公主在宣布與駙馬爺成婚之前，皇族會推派宮中一名婢女充當「試婚格格」，她們必須和駙馬爺共度良宵，除了測試駙馬爺的生理功能是否正常之外，還要從一晚的相處中，判斷駙馬爺的品行是否優良，抓出性格上的優缺點，第二天一早就要趕回皇宮，詳細和公主報告。

如果公主順利嫁給駙馬，該名「試婚格格」就會被當作婢女一起被送到駙馬爺府中，服侍公主和駙馬爺的生活起居。但這份工作卻也經常將「試婚格格」推入裡外不是人的局面。首先只透過一夜的相處，很難確切了解一個人的真實面貌，所以很多公主都是成婚之後才發現駙馬爺跟「試婚格格」當初形容得不一樣，事後也會找「試婚格格」算帳 。

但如果因為「試婚格格」的報告讓公主和駙馬爺的婚事告吹，駙馬爺也會對「試婚格格」滿懷恨意，有可能找機會報復，所以不管「試婚格格」怎麼說，都有可能害自己賠上小命，命運非常淒慘。