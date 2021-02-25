美國動物攝影師日前在南非野生動物公園進行拍攝，期間意外捕捉到松鼠的性愛奇景，只見3隻松鼠從左到右交疊在一起，看起來像是在玩「3P」，也讓攝影師直呼不可思議，提到他看過動物交配的各種姿勢，如今這個最讓他難以忘懷。

根據《太陽報》報導，來自西雅圖的44歲動物攝影師麥克斯(Max Waugh)在南非進行拍攝，期間看到樹上有3隻黃腳松鼠(Smith's bush squirrel)，興奮地追逐彼此，起初以為牠們正在玩耍，豈料下秒牠們像在排隊一樣，左右交疊靠在一起，後面一隻依序抱住前一隻松鼠的腹部，隨後開始享受歡愉。

麥克斯提到，他在野外拍攝多年，看過各種動物的性愛姿勢，而他在動物界僅看過一次類似情況，就是在加拉巴哥群島(Galápagos Islands)上，當時多隻雄海龜正試圖吸引雌海龜的注意，因此讓他非常驚訝，也出乎他意料之外，「我推測松鼠的性別應該是兩隻雄性與一隻雌性，但我無法確定牠們的排列順序」。

他更指出，當時可能因處於繁殖季，期間2名雄性松鼠爭奪雌性的注意，隨後決定直接攻到雌性所在位置，但其中一隻雄性可能動作較慢，才形成3P的奇景，「也許牠正試圖發揮主導權，逼迫牠的競爭對手離開」。新奇的照片曝光後，不少網友笑著說「這可以上傳到Pronhub...」、「沒想到松鼠也玩這麼兇」、「松鼠明明是這麼可愛的動物，這一張照片直接毀了我的童年啊！」。