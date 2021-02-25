太監是被閹割後為皇族服務的男性官員，也是古代宮廷中不可或缺的角色。清朝末代太監孫耀庭曾經伺候過端康皇貴太妃和婉容皇后，也和最後一任皇帝溥儀有很多接觸，他出宮後曝光許多宮中秘辛，讓後世人們能一窺皇族的真實樣貌。

清朝太監如果受到主人寵愛將有享不盡的榮華富貴，但也幾乎沒有休息時間，24小時都必須隨傳隨到，十分辛苦。孫耀庭入宮後就認真打拼，努力為自己換來一席之地，但他卻有一個無法解決的煩惱，就是每天晚上值班的時候總是忍不住打瞌睡，他一開始靠著捏自己大腿肉提神，沒想到就算整雙腿都捏到瘀青，還是克制不住濃濃的睡意。

而每次被抓到打瞌睡都要被罰打好幾大板，讓孫耀庭快要崩潰，某日他跑去問宮裡生存多年的老太監劉師傅，想知道為什麼他們晚上都不會打瞌睡，但對方以「宮裡的事情要靠自己體悟」1句話打發，說什麼也不肯透露。某日他發現，最愛使喚別人幫他做雜事的劉師傅，只有鞋子完全不讓人碰，認為裡面一定藏有玄機。

於是他找機會將劉師傅灌醉，脫下他的鞋子，這才發現劉師傅在鞋子前端藏了一個名為「蒼耳」中藥材的果實。蒼耳的果實上長滿毛刺，新鮮時毛刺較為柔軟，但風乾之後毛刺就會變硬，所以只要在想睡覺時，用腳踢踢蒼耳，就會馬上痛到精神百倍，而孫耀庭自從學下這個妙方後，就再也沒有在晚上打過瞌睡了。