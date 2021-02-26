草船借箭是《三國演義》中著名的橋段，不僅讓當時裝備不足的蜀吳聯軍，輕鬆獲取10萬支箭，又彰顯出諸葛亮善於計謀且通曉天文地理的才能。不過外界不免好奇，如果當時曹操使用的是火箭，結局是否又會不一樣？事實上，諸葛亮還留了一手，逼得曹操不敢輕舉妄動！

赤壁之戰是決定魏、蜀、吳三分天下的重要關鍵，周瑜嫉妒諸葛亮的才華，故意設局要諸葛亮在10天內造出10萬支箭，目的要置諸葛亮於死地，儘管諸葛亮一眼就識破這是一條害人之計，卻淡定表示3天即可達成，果真靠著濃霧和草船誘敵，輕鬆向曹軍借到10萬支箭。

對此，外界不免好奇，即便江面濃霧看不清船上稻草，但是曹軍若使用火箭進攻，一樣可以達到驅敵的效果，甚至還能一舉燒毀敵方戰船，豈不是一舉兩得？事實上，事情並沒有那麼簡單，曹操寧願損失10萬支箭也不用火攻，有2大論點：

首先，在正史的角度，「草船借箭」的故事原版是孫權的，但他也不是真的想借箭，只是想刺探曹營的虛實而已，加上當時火箭還沒有被普遍的運用，因此曹操不是不用火箭，而是根本就沒有。

其次，在小說角度，曹操之所以不使用火攻，是因為江面濃霧無法辨別，火箭不能貿然使用，否則稻草船一旦著火，可以直接撞向自己的營寨，屆時不僅整個曹軍水寨付之一炬，就連水寨中的戰船都可能被燒毀殆盡，結果自然是曹操被燒死，而諸葛亮卻安然無恙。