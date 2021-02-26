在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，加上台灣少子化及高齡化的現象日益嚴重，對此就有網友不解，為何房市在供過於求的情況下，房價不但沒有因此下跌，甚至房子如雨後春筍般狂蓋？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「台灣少子化情形嚴重，房子ㄧ直蓋給誰住？」為題，PO文透露家住新北市，但距離他家走路不到10分鐘的距離，就有5棟建案正在大興土木，且都是10層樓以上的住宅大樓，讓他錯愕直呼「台灣不是沒人要生小孩了？這樣一直蓋、一直蓋是要給誰住？還是其實台灣的房子本來就不是蓋給人住的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你舊房子要住80年喔？」、「你來台北市看看有多少舊公寓，老人不換屋最好爬的動」、「現在建築業已經不是為了蓋房子給人居住，這麼簡單的目的了，蓋房子後面牽涉到的層面很廣」、「蓋房子本來就不是單純要給人住，主要是房地產是最簡單又能養活最多人的經濟活動，你一定要有一個工作讓大家有賺錢的行為，房地產是無腦的那一塊，給你一塊地最先有的經濟活動就是蓋房子」。

不過也有不少內行人點破「一直蓋房子」的暗黑真相，直言除了「炒房」之外，還有一關鍵主因是拿來「貸款」用的，「這是蓋來抵押給銀行套取現金的物件，又不是拿來住的」、「在台灣蓋房子不是給人住的，是給建商借錢用的」、「建商光蓋房子就可以從銀行貸錢出來，又不用賣掉，當然一直貸一直蓋啊」、「蓋才能跟銀行搬錢」、「房子是蓋來抵押圈更多的錢，錢都借了，就不需要擔心有沒有人住的問題，尤其利率這麼低，就算爆了，銀行先死，政府會救」。