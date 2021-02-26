著名的預言奇書《推背圖》流傳久遠，是由周易推演而成，共分60象，分別預示了自唐代以迄的國運興起與滅亡，傳說《推背圖》因預言準確，使歷代統治者感到驚恐，因此一直被列為禁書。不過古代封建社會重男輕女，女子若不是大有所為、名留青史，或者是大奸大惡，基本上不會在史書上出現，《推背圖》卻出現了7位女性，且已有5人都應證了！

《推背圖》第3象，讖曰：「日月當空，照臨下土，撲朔迷離，不文亦武」，頌曰：「參遍空王色相空，一朝重入帝王宮，遺枝撥盡根猶在，喔喔晨雞熟是雄」。

首先，第一位是歷史上首位女皇帝「武則天」，根據《推背圖》第3象的預測提到「日月當空，照臨下土，撲朔迷離，不文亦武」，武則天為了穩坐江山，曾自創「曌」字，正符合「日月當空」這句預言。

《推背圖》第5象，讖曰：「楊花飛，蜀道難，截斷竹蕭方見日，更無一史乃平安」，頌曰：「漁陽鼙鼓過潼關，此日君王幸劍山，木易若逢山下鬼，定於此處葬金環」。

第二位指的是四大美人之一的「楊貴妃」，《推背圖》第5象提到的「木易」加起來就是楊字，而「山下鬼」則是個嵬字，如果楊玉環到了馬嵬坡，必然就會喪命於此，預言也的確應驗了。

《推背圖》第18象，讖曰：「天下之母，金刀伏兔，三八之年，治安鞏固」，頌曰：「水旱頻仍不是災，力扶幼主坐靈台，朝中又見釵光照，宇內承平氣象開」。

第三位正是宋朝狸貓換太子主導者，皇后「劉娥」，《推背圖》第18象提到，天下之母（後宮之主）的身分，金刀為劉，屬相為兔，三八二十四歲開始輔佐宋仁宗垂簾聽政。劉娥逼死宋仁宗生母，垂簾聽政，正符合這一項預言。

《推背圖》第31象，讖曰：「當塗遺孽穢亂宮闕，一男一女斯送人國」，頌曰：「忠臣賢士盡沈淪，天啟其衷亂更紛，縱有胸懷光坦白，乾坤不屬舊明君」。

第四位女性便是明熹宗的乳母「客氏」，《推背圖》第31象提到，當塗遺孽（喻大太監魏忠賢把持朝綱）穢亂宮闕（宮人和太監禍亂後宮），一男一女（喻魏忠賢和客氏）斯送人國（葬送國家)。

《推背圖》第36象，讖曰：「纖纖女子，赤手御敵，不分禍福，燈光蔽日」，頌曰：「雙拳旋轉乾坤，海內無端不靖，母子不分先后，西望長安入覲」。

第五位則是清朝晚期掌權者「慈禧太后」，《推背圖》第36象描述的是辛酉政變及其後的兩宮太后垂簾聽政的歷史事件，「燈光蔽日」喻指女人掌握皇權，「母子不分先後，西望長安入覲」，指的是當時八國聯軍侵華，慈禧帶著眾人逃到長安。

最後兩位被預言的女人則分別出現在推背圖第42象與第51象，不過歷史尚未出現能將這2象對應的人，部分學者認為，或許時機還沒到。