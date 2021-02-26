世界之大無奇不有！澳洲一名自由潛水員瓊斯（Josie Jones）日前在海底發現一種外型酷似男性生殖器的生物，讓她感到非常驚奇，於是將照片拍下PO網，照片曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛歪樓直呼「長得也太像情趣用品了！」

根據《太陽報》報導，現年48歲的瓊斯，日前在維多利亞州（Victoria）附近海域潛水時，意外目擊白色「陰莖魚」在海底悠游的模樣，因為外型太過獵奇，於是便興奮的將眼前的奇妙生物拍下，並上傳至臉書分享。

沒想到照片曝光後，隨即在網路上爆紅，不少網友歪樓直呼「哇！看來有些海洋動物會為此而感到開心」、「大自然也是有性需求的」，也有人認為牠的外型就像情趣用品，打趣笑說「電池是不是掉在旁邊了？」、「現在大家情趣用品都隨便亂丟了嗎」。

事實上，這種陰莖狀的生物屬於「鰓曳動物門」（Priapulida）是種相當古老的生物，大概可追溯到5億年前；牠的體長從8公分到40公分不等，頭部呈圓錐狀，有吻部可用來覓食，常以海底的小蠕蟲為食，主要棲息在沙岸潮間帶及珊瑚區中，目前約有20多個不同種類。

此外，還有一種俗稱「海腸」的生物，雖然外型酷似男性生殖器，但是在日本、韓國及大陸等東亞國家都被視為美食佳餚。