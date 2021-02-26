蚊子多到變龍捲風！阿根廷一名駕駛日前開車時，發現空中出現黑色龍捲風，而且高達約10層樓，當時他並不以為意繼續行駛，豈料靠近一點看才發現，這並非普通的龍捲風，而是由成千上萬隻蚊子形成的，詭異景象當場把駕駛嚇傻，而影片曝光後，不少網友也直呼不可思議。

🌪🦟Alertan sobre sorprendente “tornado de mosquitos”: ¿llegará a Rosario?

⚠El extraño fenómeno fue captado por automovilistas que transitaban por la zona que conecta General Madariaga y Pinamar. 🤔

🗞https://t.co/e8EGgK1oaj#Rosario3 pic.twitter.com/ZdEnmCIPoC — Rosario3.com (@Rosariotres) February 24, 2021

根據《每日郵報》報導，大批蚊子近日入侵布宜諾斯艾利斯地區，一名駕駛開車行經連接馬達里亞加將軍鎮(General Madariaga)與皮納馬爾(Pinamar)的「74號公路」時，發現眼前出現一個黑色龍捲風，仔細一看才驚覺，龍捲風是由成千上萬隻蚊子盤踞天空組成，而且高度達10幾層樓左右，讓駕駛驚呼「蚊子龍捲風似乎越變越大，從未見過這種事情」。

寄生蟲與媒介研究中心(CEPAVE)研究員賈西亞(Juan Jose Garcia)解釋，蚊子暴增可能是因暴雨引發洪水後，在該地區形成大量積水，使雌蚊開始產卵，導致蚊子數量劇增的狀況，儘管可能會影響農作物的收成，但並不會對人類造成威脅，再者，蚊子的生命週期僅15天，因此很快就會自然死亡，並沒有必要額外採取行動撲殺蚊子。

但當地民眾仍感到擔憂，因此希望政府能以煙燻方式撲滅蚊蟲，而皮納馬爾市人畜傳染病管理局則聲稱，煙燻法僅能殺死部分蚊子，效果並不佳，且有毒煙霧恐會進入食物鏈，並對生態系間產生連鎖反應，「僅有在公眾健康真正受到威脅時，才會考慮使用煙燻法，建議民眾使用防蚊液，並確實在門窗加裝蚊帳，並定期清理積水」。