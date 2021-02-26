花不到1千元就買到明朝骨董！美國康乃狄克州一名民眾於去年一場舊物拍賣中，花35美元買下一個青花瓷碗，由於瓷碗做工非常細緻，認為它可能是骨董，因此便傳照片給專家鑑定，發現此為15世紀中國罕見骨董，預估價值恐高達50萬美元(約新台幣1392萬)。

Upon closer inspection, the artifact was found to have originated from the court of the Yongle Emperor, who ruled from... 由 China Focus 發佈於 2021年2月24日 星期三

根據《CNN》報導，一名民眾去年在紐哈芬市(New Haven)一場舊物拍賣上，發現一個青花瓷碗，碗上花紋錯綜複雜，繪有蓮花、牡丹、菊花及石榴花的圖案，由於認為瓷碗背景不普通，因此便將瓷碗照片傳給專家鑑定，發現其具有重要歷史價值。

蘇富比拍賣所(Sotheby's)並未透露瓷碗買家的身分，不過中國藝術部門負責人麥卡特爾(Angela McAteer)提到，當時買家並未討價還價，馬上就接受舊物拍賣賣家開出的35美元(約新台幣975元)價格，而他們對於瓷碗是否具有價值，當時抱著強烈的好感，預計以高達50萬美元的價格出售，拍賣將於下個月舉行。

經過仔細檢查後，得知青花瓷碗於15世紀由明成祖時期打造，即西元1403年至1424年期間，該時代擁有獨特的瓷器技術，由於瓷碗造型像是蓮花蕾，因此又被稱做「蓮花碗」(lotus bowl)，此骨董的價格目前落於30萬美元(約新台幣835萬)至50萬美元(約新台幣1392萬)，最高價格是當初售出的14300倍。

麥卡特爾指出，「明成祖改變瓷器工藝，提升瓷器的藝術重要性，並對當時最重要的瓷器製造城市景德鎮施加更大控制權，將功利主義的碗提升至真正的藝術品」，其餘還有6個類似瓷碗被保存下來，分別存放於台北故宮博物院、倫敦大英博物館以及維多利亞與阿爾伯特博物館。