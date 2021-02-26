父親的愛不分膚色！英國倫敦一名女子日前出書曝光自己驚人身世，提到她的父母都是白人，但她卻擁有黑色皮膚，儘管外界都質疑父女倆是否有血緣關係，但父親都稱是隔代遺傳，對於女兒視如己出，直到父親罹癌過世後，一驗DNA才發現傻眼真相，與母親對質後更是讓她難以接受。

Proof a father's love IS blind: Georgina Lawton's parents were both white, yet her father never asked why she was black... only after his death did her mother confess she was result of a one night stand 由 Daily Mail 發佈於 2021年2月19日 星期五

根據《每日郵報》報導，喬治娜(Georgina Lawton)在新書《Raceless》提到，母親科萊特(Colette)28年前，在倫敦漢默史密斯一間醫院生下她，父親吉姆(Jim Lawton)得知後，趕緊到醫院見自己的女兒，但詭異的是，夫妻倆明明是白人，但女兒卻擁有黑皮膚，但吉姆見到剛出生的喬治娜後，並沒有提出質疑，仍開心地將女兒抱在手裡。

喬治娜皮膚與瞳孔都是黑的，甚至擁有黑色捲髮，普通人一看就覺得不對勁，質疑父女是否有血緣關係，但吉姆面對親友的提問，一家人都對外解釋，科萊特的家族來自克萊爾郡Spanish Point小鎮，而當地人大多是多種族混血，因此喬治娜是隔代遺傳，才會導致她的皮膚呈現黑色，而她也並未因膚色而被嫌棄，從小到大都受到父母的疼愛。

但面對陌生人，喬治娜仍經常受到質疑，一次她與家人出國時，甚至還被誤以為是領養的，十幾歲時因自我厭惡和不安全感，她曾出現短暫暴食的狀況，但父親總是給予她鼓勵與安慰，成為她最大支柱，但隨著逐漸長大後，她一直很想知道為何唯獨她與家人不同，直到父親於2015年患癌離世，她便決定接受DNA測試。

Really wish my dad was here to celebrate in this moment! + it goes without saying I wouldn’t be the person/writer I am today without my family’s influence, so feeling very grateful and a tad overwhelmed (in the best way) with the response to the book so far pic.twitter.com/CfpJ6hA4Ry — GEORGINA LAWTON (@GeorginaLawton) February 18, 2021

儘管吉姆死前同意進行DNA測試，但仍不斷堅稱喬治娜就是他的親生女兒，直到父親死後，她才勇敢送出樣本，報告顯示她擁有43%奈及利亞基因，因此吉姆根本不是她的生父，這答案讓她難以接受，難過地表示「在那一刻，我希望可以回到過去，回到我還不知情的時候，但已經無法挽回了，我必須堅持下去」。

喬治娜與弟弟羅里(Rory)開家庭會議，與母親進行對質，而科萊特才透露，當時她喝到爛醉，便與酒吧裡的黑人酒保發生一夜情，但並不願意透露更多細節，之後生下了喬治娜，對於母親的外遇行為，她一時難以接受，甚至與母親斷絕來往，近幾年才釋懷，之後也得知奶奶一直都相信她兒子吉姆的說法，將喬治娜視為孫女愛護，儘管她明明知道不可能，而喬治娜也並未想找尋生父，對她而言，吉姆在她心中的地位永遠不變。