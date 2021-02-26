不少子女至外地工作、讀書，在過於忙碌的情況下，只能將寵物交給父母照顧。日本有一名網友提到，日前他將愛貓交給住老家的爸媽照顧，但擔心換了新環境後，愛貓一開始可能難以適應，因此詢問貓咪的狀況，而父母傳回一張照片後，讓他秒懂愛貓多有活力。

一名網友@kuronekosk8在推特表示，他飼養了一隻小灰貓「努科(ヌッコ)」，日前交給住在老家的父母飼養，一方面擔心兩老不會照顧，另一方面猜想，愛貓換到了新環境，可能會有適應不良的問題，因此便向父母詢問愛貓的狀況，豈料收到對方傳來的照片後，他才知道擔心是多餘的。

照片中，只見「努科」安穩地睡在床鋪裡，完全沒有不適應的問題，但再往後看會發現，背後紙門全被抓壞，幾乎已面目全非，與愛貓天使般的睡相，形成有趣的對比，讓@kuronekosk8相當傻眼，更表示「最慘的是，老家這一間房子是租來的啊！」，而這一張照片更獲得25萬人按讚。

不少人笑著回應，「還真有元氣啊」、「居然躲進被窩裡睡覺，這背景的紙門破得慘不忍睹啊！只能說這是養貓人的日常」、「絕望與療癒交織的情感」，還有飼主同病相憐地表示，自己養的貓也是如此，每次把紙門抓成碎片，但欲要指責貓咪時，牠又會露出一臉「不是我幹的啊！我完全不知道發生什麼事情」，讓人看的哭笑不得。