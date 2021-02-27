西漢之前，無論皇宮或是民間，不分男女，多數都是穿「開襠褲」，只不過「褲」叫做「絝」，《說文解字》中提到，「絝，脛衣也」，「脛」指小腿，「脛衣」則是給小腿保暖的護套，並無前後褲襠相聯，是廣義上的「開襠褲」。對於皇帝而言，此舉大開臨幸的方便之門，直到一代權臣霍光為了讓外孫女懷上龍種，可謂費盡心機，竟然下令禁止宮女穿開襠褲。

漢武帝臨終前，立幼子劉弗陵為儲君，並任命霍光為大司馬大將軍，和金日磾、上官桀、桑弘羊一同輔佐時年8歲的漢昭帝。

後來霍光剷除異己，獨攬朝政，成為真正的地下皇帝，表面上盡心輔佐漢昭帝，但為了讓家族永保榮華富貴、世代封侯，他將腦筋動到了外孫女「上官氏」身上，心中盤算著只要外孫女生下龍種，未來子嗣就能稱帝，自然霍家一族便能永世富貴。

昭帝12歲時，納年僅6歲的上官氏為后，霍光為了讓上官皇后獲得專寵，增加懷孕機率，竟不許後宮嬪妃留宿在皇帝身邊，並禁止宮女穿開襠褲，意即昭帝只能和皇后恩愛，杜絕皇帝因一時性起寵幸宮女。

諷刺的是，霍光為外孫女機關算盡，但劉弗陵在當了13年的傀儡皇帝後就因病去世，上官皇后也未能生下任何子嗣。