過去曾有網友好奇，「1000萬台幣vs.台大學歷」哪個比較值錢，不少人一面倒認為台大學歷是首選，因為人脈就是最大優勢，近日又有網友納悶，頂大的人脈是不是真的無往不利？貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人點出3大優勢，直言與強者交往久了，對人生大有裨益。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「頂大的人脈真的很強嗎？」為題，PO文指出，大家都說頂大人脈無往不利，讓他不禁好奇「哪些頂大的人脈才有用？四大、台科、政大、台師、中央、醫學院？有含碩士博士EMBA嗎？人脈有多猛？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，「差別在於學校到處都是資源，看自己會不會把握，人脈也是」、「就進公司門票多幾張，有些大咖教授在台灣無論各行各業都有認識或合作，有時候他們隨便都能給你一堆管道與資源」、「進有名教授實驗室後就是就職保證，裡面都學長姐，主管問一下學長姐你的狀況就進去了」、「各方面都很有用耶，就算工作上沒感受到，可能其他方面也一定會體會到有人脈有差」。

更有過來人點出3關鍵，分別就「職場」、「學習」、「眼界」進行分析，首先在職場方面，國內外各大公司，無論是你聽過、沒聽過的，通通都有認識的人在裡面，「想一起幹件事情或詢問內部狀況相對容易」。

學習方面而言，在頂大所認識的能人輩出，儘管平常看似懶散，但是遇到專業領域都能名列前茅，「這些人你都可以從旁邊推敲，偷學個一招半式，很多時候就是講一個方法論、心態、跟一點天份」。

眼界方面來說，一樣都是同齡人，但是有些人接觸的東西卻跟你南轅北轍，「你還在系辦打工的時候，他們已經去國內外實驗室實習、發表論文；有些去國外交換，順便在大企業實習，畢業後留在當地；有些開始上課不見人影，原來是跑去創業，畢業沒多久就資產上億，或是年紀輕輕就在（家族）企業位居高位、全球歷練，然後念Top MBA」。

最後他更強調耳濡目染的重要性，「沒當過豬也看過豬走路，跟強者交往久了，把心法觀念學起來，對你人生也大有裨益，俗話說『站在風口上的豬也能飛』，這就是人脈的價值」。