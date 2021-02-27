人類在危急時刻爆發的驚人力量實在不容小覷！印度卡納塔克邦（Karnataka）一名男子，日前在與妻女返家的途中，無意間遇到一隻攻擊力十足的花豹緊追在後，為了保護妻女，他不顧自身安危，選擇赤手空拳迎戰眼前這頭猛獸，直到被發現時，他留著滿頭鮮血，一旁躺著花豹的屍體。

根據印度媒體報導，男子瓦加哥（Rajagopal Naik）在本月23日和妻女一同騎腳踏車返家的路上，無意間遇到一隻花豹緊追不捨，不但女兒的腳被咬傷，妻子也差點遭到攻擊，眼看花豹步步進逼，妻女生命受到威脅，他不惜赤手空拳，衝上前和花豹展開殊死戰。

瓦加哥靠著腎上腺素激發的蠻力，一把勒住花豹的脖子，並且不斷朝其頭部掄拳攻擊，打爆牠的頭，當花豹嘗試逃離時，瓦加哥再度狠狠勒住牠的脖子，不給牠活命機會，直接往死裡勒，最後總算成功將其勒殺。

附近居民聽到求救聲後，從四面八方趕來一探究竟，這才看到瓦加哥滿頭鮮血的癱坐在地上喘氣，一旁還躺著花豹的屍體。

報導指出，這隻慘死在瓦加哥手下的花豹至少攻擊過3位村民，當地山林局此前設下陷阱打算將牠一舉拿下，但屢次被其逃脫，推測應該是花豹過去幾天皆未進食，因為飢餓和體力耗盡才會被瓦加哥成功擊殺。