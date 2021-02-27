有些人為了搶便宜，會一次購買大量食材或是日常用品，隨著囤放的時間久了，等到發現時早已過期，甚至全新未拆封，對此，就有網友擔心直接丟掉很浪費，不禁好奇「整桶沙拉油都沒用就過期怎麼辦？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出不少內行人分享背後神用途。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO出一桶全新未拆封的沙拉油，只見上頭的有效期限只到2020年7月29日，已過期逾7個月之久，讓他不禁好奇問道「請問各位神人，過期的沙拉油還能有什麼其它用途？可以廢物利用嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒有油耗味可以煮」、「其實沒有異味還是可以用」、「沒開封真的還好，開了就儘快用完」、「只要打開味道沒有變，顏色沒變，沒有受過太陽曬，下鍋味道沒變質，其實都可以用」。

不過也有內行人提出解方，「有些廟宇，有在點油香，不是食用的，就是當燃油在點」、「製作手工肥皂」、「肥皂、潤滑油、生火油、去膠油，給你參考」、「可以拿來當防鏽用，所有鐵器想防鏽，都可以輕塗薄薄一層就好」、「用在鍋子養鍋，開鍋時也能用油保養」、「烤肉的時候沾衛生紙當火種，也可以停電時用棉線當蠟燭」。

根據台北市政府環保局網站指出，民眾家中過期沙拉油或回鍋油要丟掉的話，可以先用容器裝好並加蓋，交至線上資源回收車人員即可。