大陸河南有一名農民，23年前在自家庭院裡埋了2罈白酒，近日他決定挖出來品嘗宴客，豈料發現其中一罈酒剩下一半，另外一罈則全空了，而且底下還有一條紅色的蛇，影片曝光後引發討論，不少人笑著說「酒可能被蛇喝光了！」，而專業人士也給出解釋。

根據《鳳凰新聞》報導，周口市項城市丁集鎮農村一名王姓農民，1998年因一名賣酒的親戚欲將酒館關閉，便將沒賣出去的酒分送給親友，當時他也收到好幾箱，由於數量非常多，他根本喝不完，在家存放約4年左右，覺得丟掉太可惜，但又占空間，因此決定將酒埋到地下窖藏。

農民挖出酒甕想宴客，沒想到其中一罈酒竟然空了，試喝另外一罈剩一半的酒，表示「口感還可以，沒有當初喝著那麼辣了」。(影片來源/youtube/資訊夜航)

王姓屋主提到，「一共有5、6箱酒吧！算起來近40斤白酒，被分裝在兩個酒甕裡，埋在房子屋山下了」，當時他挖了約1公尺深的坑，並在酒甕內外都用布封住，還在外塞保麗龍。而今年除夕有朋友來拜年，因此他便想挖出酒來招待對方，沒想到一個酒罈只剩一半，另外一個酒全沒了，底下還有一條紅色長蛇。

隨後將剩一下的酒撈出來喝，王姓農民提到，自己也不敢多喝，喝了幾口就分送給左鄰右舍，「口感還可以，沒有當初喝著那麼辣了，我酒量可以，2兩(約100ml)下肚也不覺得暈」。而過程也被拍攝下來，影片曝光後引發討論，不少網友開玩笑地說「蛇偷喝酒？」、「那一條蛇可能喝醉了，所以才趴在那不動啊」。

祖輩皆釀酒，且有40多年的釀酒、藏酒經驗的許氏酒坊許革新提到，白酒並非被蛇喝光的，「白酒揮發性很好，依我看，酒罈變空極大可能是揮發掉了」，指就算感覺已將酒甕完全密封，但其實還是有小空隙，因此經過一段時間後，酒自然就會揮發掉，與酒罈下的蛇沒有關係。

對於為何會出現蛇，周口市生物學科名師、周口文昌中學校長徐其運表示，酒罈中的蛇應該是赤鏈蛇，大多生活於田野、山地、平原、丘陵及近水的地區，且常出現於住宅附近，而村民的院內常發現蟾蜍、青蛙、蜥蜴、魚類、老鼠、蛇、鳥及動物屍體等，就會吸引赤鏈蛇出沒，牠們一般於11月下旬入蟄冬眠，隔年3月中旬出蟄，這一條蛇應該是在冬眠，屬於正常的生物習性。

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