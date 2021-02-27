狗也是有靈性的！德國有一隻混種博美犬，日前主人在替牠與同伴拍照時，披著毛毯的牠竟突然環抱對方，主人也順利捕捉到這溫馨的一幕，在網路上爆紅。而這一隻博美狗的身世其實並不好，2年前出生後就被安置於狗場，所幸被如今的主人救出後，讓牠擁有全新的生活。

2歲多的「克努特」(Knut)出生於賽普勒斯(Cyprus)，當時牠與另外40多隻狗，一起被關在狗場裡生活，2018年11月被安東尼婭(Antonia)救出並收編，當時牠僅4個月大左右，由於牠的外型特殊，因此安東尼婭進行DNA檢測，發現牠是博美狗、玩具貴賓犬及北京狗混種。

安東尼婭還為愛犬創IG帳號knutini_，如今擁有10萬名粉絲，先前她替克努特與母親飼養的短毛臘腸狗「包利」(Pauli)合照，只見兩隻狗身上合披著一件白色毯子，克努特隨後伸出前肢環抱包利，看起來想給對方溫暖一樣，主人更在影片底下寫「寶貝，外面很冷」。

克努特的環抱影片如今累積52萬觀看次數，不少人表示「這一隻狗是最佳模特兒啊」、「那一個環抱感覺好暖」、「多美的友誼」。而安東尼婭經常帶愛犬到處旅遊，為牠拍攝許多美照，克努特也是主人最好的模特兒，每次拍攝都非常配合，安東尼婭曾說「領養克努特是我一生中最好的決定」。