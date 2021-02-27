地板竟長出黑珍珠？澳洲有一名母親在臉書表示，日前在打掃孩子的玩具間時，發現地板出現成千上萬顆的「黑珍珠」，不僅數量非常多，而且範圍從牆到地板都是，嚇得趕緊將照片PO網求助，而昆蟲學家就透露，「再過沒幾天應該會孵化成毛毛蟲」。

WHAT ARE THEY?! 😱 由 Daily Mail 發佈於 2021年2月24日 星期三

根據《每日郵報》報導，一名媽媽日前打掃孩子的玩具房時，發現地板與牆面出現大量「黑珍珠」，甚至在房內發現一隻飛蛾屍體，由於不清楚此為何物，因此不知道該如何處理，她便把玩具房鎖了3天不敢進去，推測「黑珍珠」可能是昆蟲的卵或糞便。

該名母親最終用殺蟲劑噴灑黑小球，便PO上臉書求解，寫下「我真心希望不是白蟻」。昆士蘭大學的昆蟲學家艾博特(Kathy Ebert)看過照片後認為，這些黑色珍珠是飛蛾的卵，建議她趕緊清掉，「如果再多等幾天，可能會看到毛毛蟲的孵化」，飛蛾能產下大量的卵，假若牠們被困在小隔間好幾天，便會在房內各處產下數百顆卵。

不過對昆蟲有專研的網友們，並不認同艾博特的說法，認為黑球並非昆蟲的卵，也可能是玩具的填充物、罌粟種籽、昆蟲糞便、蜱蟲卵、鼠類儲藏的雜草種子等，還有人建議嘗試壓碎其中一顆，才能知道答案，不過該名母親目前已將「黑珍珠」清除乾淨，表示「我們有一個從昆士蘭州運來的櫃子，所以我比較害怕是白蟻」。