犀牛寶寶把整條馬路當成自己的床！南非一處動物保護園區中，先前有遊客在遊覽時，意外拍到犀牛寶寶可愛的一幕，當時犀牛媽帶著寶寶覓食，豈料吃到一半，寶寶疑似走累了，竟然大剌剌地躺在地板上，毫無警戒心的舉動融化眾人。

根據《每日郵報》報導，烏姆克哈恩亞庫德區自治市(North Uthungulu)一處動物保護園區，當時一隻犀牛寶寶與媽媽在路邊覓食，豈料走到一半，寶寶竟直接躺在地上，原以為牠只是要休息片刻，沒想到竟直接睡了起來，逗得錄影民眾捧腹大笑，而犀牛媽媽則在一旁吃草，可能讓寶寶感到很放心。

直到犀牛媽經過寶寶身邊，走到對面去吃草時，犀牛寶寶以為媽媽要離開，趕緊起身屁顛地跟在媽媽身後，原以為牠會就此提高警覺，沒想到牠看媽媽沒有離開，只是換了一個地方，隨後牠又直接躺在地上睡，讓不少網友笑說「孩子啊！你的警戒心呢？」、「牠可能累壞了，幸好媽媽一直在身邊」。

犀牛主要分布在亞洲和非洲，但因犀牛角作為藥材，獲利不菲，使盜獵者非法捕獵，導致犀牛數量銳減，其中分布於亞洲的犀牛已瀕臨絕種，而非洲犀牛因有保護措施尚有族群，目前僅剩下約2萬隻白犀牛，以及5千隻黑犀牛，大多生活於納米比亞(Namibia)、辛巴威(Zimbabwe)及肯亞(Kenya)的草原、疏林草原地帶，如今已被列為保育類動物。