古代皇帝擁有至高無上的權力，還有後宮佳麗三千，其一是為了拉攏人，其二也是為了滿足個人私慾，但中國歷史上有一名皇帝，一生只愛一個女人，因此後宮也僅有一名皇后，在古代歷史上可說是非常難得，而這一名皇帝就是「明孝宗朱祐樘」。

綜合陸媒報導，明孝宗朱祐樘的母親紀氏，是一名被俘虜的奴隸，並在宮中擔任宮女，豈料一日被明憲相中臨幸，導致她因此懷上龍胎，當時後宮權力最大的萬貴妃，因皇太子夭折後就未再懷孕，生性愛忌妒的她為了專寵，因此看不慣能夠生子的嬪妃，皆會偷派人將懷孕的打到流產。

萬貴妃得知紀氏懷孕後，便派宮女打掉她腹中胎兒，幸好紀氏福大命大，派去的人於心不忍，因此並未動手，更謊稱她患病，但萬貴妃對紀氏仍看不順眼，隨後便將她打入冷宮，紀氏躲藏幾個月後，終於生下兒子朱祐樘，萬貴妃得知後分常氣憤，遂又派太監張敏去溺死襁褓中的孩子。

但張敏忠心於皇上，因此決定將這個孩子偷藏起來，交給被廢后並貶居西內的吳氏撫養，直到一日明憲宗感嘆自己沒有兒子，張敏見皇帝非常苦惱，且朱祐樘也稍大了，便試探地告訴他朱祐樘的存在，明憲宗得知後非常開心，便將孩子接了回來，並封為太子，而其母親紀氏則封為淑妃。

但詭異的是，淑妃沒過多久就暴斃，而太監張敏也被逼自盡，為了保住唯一龍脈，因此明憲宗的母親周太后便將朱祐樘接到身邊照顧，但宮鬥也成為他的陰影，幼年時因此差點性命不保，過著東躲西藏過日子，就連飯也吃不飽，長大後的他對於宮鬥相當厭倦，這也是他一生只娶一人的原因。

成化二十三年，張皇后入選成為朱祐樘的太子妃，在朝政動盪的階段裡，兩人相互扶持。但對於明孝宗是否真的只娶一個女人，也引起後世的質疑，在《明史》裡確實只寫到張皇后，並未提及其他妃嬪或妾室，在孝宗皇陵中也只有張皇后與他葬一起，不過野史裡卻有提到，明孝宗在太子時期有2位側室，但因身分地位的關係，無法寫進正史也無法隨葬，不過事實已難以考證，他們的愛情故事也成為佳話。