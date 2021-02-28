清朝是歷史上最後一個封建王朝，其中，統治長達48年的慈禧太后更是近代史上最有權勢的女子。這位備受爭議的奇女子據說在下葬時也出現3件詭譎的異象，讓負責抬棺的太監全都嚇得當場發毛。

慈禧太后在1908年11月15日於北京中南海儀鸞殿的後殿福昌殿內離世，享年73歲，她去世的前一天光緒皇帝才剛駕崩，雖然2人過世前後不到一天的時間，但慈禧太后的葬禮卻辦得比光緒帝還要更風光。據歷史專家研究，慈禧太后的葬禮光是抬棺太監就有120名，送葬隊伍的總人數甚至高達7000多人，當中還有很多準備燒給慈禧太后的紙人，準備讓她帶到陰間做調遣的士兵。

但是在下葬當天，當慈禧的靈柩運送到崇文門的時候，原本晴空萬里的天氣也突然烏雲密布，還不時出現雷鳴閃電，讓氣氛更加陰沉。監督喪禮的官員見狀立刻要求太監加快腳步，以免淋雨，沒想到這時棺木突然流出如鮮血般的紅色液體，讓負責抬棺的太監全都嚇壞，但因為太過於害怕，沒有人敢打開來確認。

當喪禮完成後，很多抬棺的太監都在私下議論，表示慈禧太后的靈柩不知道為什麼越抬越重，紛紛猜想是不是老佛爺顯靈了。但對於以上3項異象，歷史專家也出面駁斥，表示天氣就是一般的天氣變化，紅色液體則是因為下葬時間離過世有一段時日，所以屍體有先做防腐處理，應該是防腐液侵蝕了棺木的漆才會流出紅色液體。而越抬越重則有可能是抬棺太監走太久之後，因為身體疲勞產生的心理作用罷了。