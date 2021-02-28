搭捷運公車自備「吊椅」 盪來盪去伯嬸看傻

捷運及公車是許多人所仰賴的通勤工具，但每到尖峰時段座位總是一位難求，於是YouTube頻道「天才比爾實驗室」發明了「自坐自受圍巾鞦韆移動式座位」，只要有橫桿可以鉤住吊椅，就可以輕鬆在公車及捷運上擁有專屬座位。

天才比爾說，雖然台北市政府最近在仁愛幹線的公車上設置讓座鈴，但有些人會覺得讓座鈴帶有情緒勒索的意味，所以才會想發明「行動吊椅」，為自己生出一個專屬座位。他也表示，行動吊椅由空中瑜珈的吊掛布製作而成，所以支撐性相當足夠，還設計了兩個收納鉤子的空間，讓鉤子在攜帶時不會弄傷他人，而掛布則可以直接當作圍巾，相當方便攜帶。

吊椅組裝成功

之後，天才比爾也實際搭乘捷運及公車做測試。裝上設備後，車廂內的乘客不僅全都目視著他，還露出懷疑的眼神，甚至不敢靠近他，但天才比爾仍舊坐得相當舒適。測試結束後，天才比爾表示，行動吊椅會隨著車子的煞車及前進過程晃動，所以下次會在鉤子加上止滑的設計，或是附上安全帶。

捷運乘客傻眼

網友看完影片後反應兩極，有些人認為這是一個很好的發明，表示「這個感覺很實用欸」、「改一下應該可以量產」；但大多數網友覺得這項發明很危險，紛紛留言表示「要準備被司機幹譙，或是被捷運逮捕」、「這好像會被開罰單吧！」、「如果大家都掛在橫桿上，橫桿會不會斷掉」。