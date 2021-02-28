感動！5歲女童練舞突癱瘓 忍痛復健4個月成功站起「想再次站上舞台」

許多人熱愛跳舞，夢想能站在舞台上表演發光發熱，不少家長也會讓孩子早早開始學習舞蹈，不僅鍛鍊體態，也可提升氣質，但如果練習不當，可能導致身體受到傷害。大陸湖南一位5歲女童從小喜歡跳舞，某天練習時卻突然覺得腳部不適，被醫生診斷恐終身癱瘓，但女童並未就此放棄，積極復健的過程被媽媽拍下來PO上網，感動不少網友。

女童的母親表示，女兒2020年8月20日在家練習倒立，中途突然感到腳部發麻、疼痛，整個人無法動彈，送醫檢查結果醫生判定為癱瘓，恐怕終身都得坐輪椅。在受傷後第八天，家人為女童找來一位老師傅替她做復健，雖然在治療的過程中，女童數度痛到放聲尖叫，甚至掉淚，但她想重新站起來的意願非常強烈，總是堅忍著疼痛完成每一項復健動作。

小女孩忍痛復健。

經過四個多月開穴理筋的魔鬼治療，女童最終創造奇蹟，順利站起身，目前已能慢慢走動，也希望在不久的將來，可再次站上舞台，像從前一樣快樂的跳舞。

小妹妹從未放棄。

許多網友看完影片不禁為之動容，紛紛留言為這位勇敢的小女孩加油打氣，「好感動～妹妹辛苦了，加油」、「妹妹加油，上帝祝福您可以好好走路」、「感恩、感謝，希望每天多點正能量」；另外也有網友提醒，兒童身體發育不完全，若要練習像跳舞這種高強度的運動，應更加注意安全，以免造成不可挽回的損傷。